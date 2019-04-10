Кириенко: Наставничество — важнейшая вещь в системе социальных лифтов

Наставничество — это важнейшая вещь в системе социальных лифтов, заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Система наставничества была у нас выстроена в стране в советские годы, потом потерялась и развалилась. Сейчас она восстанавливается заново. Это принципиально важная вещь, — заявил он на XX Апрельской международной научной конференции, которая проходит во ВШЭ.

Кириенко отметил, что верит в то, что важные знания в управлении передаются от человека к человеку, а не при помощи учебников.