Зарезавший москвичку преступник оказался маньяком

По данным следствия, через несколько дней после нападения он совершил ещё одну попытку убийства.

В Москве задержан и впоследствии арестован мужчина, зарезавший пенсионерку на Кутузовском проспекте. По данным телеграм-канала Mash, им оказался 55-летний бывший скинхед.

У следствия есть основания полагать, что женщина — далеко не первая жертва маньяка. Уже известно о втором его нападении, которое произошло через несколько дней после убийства москвички. Серийный убийца действовал аналогичным образом: бил жертву ножом, в том числе в сердце. В этот раз он выбрал мужчину, выходца из Средней Азии. Он выжил и сейчас находится в больнице.

Мотивы злоумышленника не установлены, однако, по данным Mash, он "хотел очистить город". В настоящее время правоохранители ищут других его жертв.

Напомним, москвичка была зарезана вечером 2 апреля. Расправа попала в объектив камеры видеонаблюдения.