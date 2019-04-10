Кремль отреагировал на возможность ещё одной сделки с Турцией по С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Турции приобрести ещё ЗРС С-400, если США откажутся поставлять им противоракетный комплекс Patriot.

— Россия открыта. Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями. И, конечно же, Россия ищет возможности расширения этого сотрудничества. Это абсолютно нормальная практика, — ответил Песков на вопрос, готова ли Москва обсуждать с Анкарой возможное новое соглашение по С-400.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может продолжить закупку российских С-400, если США откажут ей в продаже ЗРК Patriot.