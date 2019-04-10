Путин встретится с врио губернатора Санкт-Петербурга Бегловым

Читайте также

Путин встретится с врио губернатора Санкт-Петербурга Бегловым

516

Владимир Путин, Александр Беглов. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Планируется, что вместе они также осмотрят отреставрированную церковь в Екатерининском дворце.

Президент РФ Владимир Путин сегодня продолжит работу в Санкт-Петербурге. Он проведёт несколько встреч и посетит Екатерининский дворец. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, официальная часть рабочего дня президента начнётся со встречи с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном. Состоится также встреча с членами Совбеза и отдельно — с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Вместе с Бегловым Путин затем планирует заехать в Екатерининский дворец. Там завершилась реставрация уникальной церкви Воскресения Христова.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×