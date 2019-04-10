Путин встретится с врио губернатора Санкт-Петербурга Бегловым

Планируется, что вместе они также осмотрят отреставрированную церковь в Екатерининском дворце.

Президент РФ Владимир Путин сегодня продолжит работу в Санкт-Петербурге. Он проведёт несколько встреч и посетит Екатерининский дворец. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, официальная часть рабочего дня президента начнётся со встречи с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном. Состоится также встреча с членами Совбеза и отдельно — с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Вместе с Бегловым Путин затем планирует заехать в Екатерининский дворец. Там завершилась реставрация уникальной церкви Воскресения Христова.