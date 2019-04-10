Зеленский в случае победы проведёт "аудит государства"

Для этого при президенте будет создан отдельный орган, в который войдёт ряд экспертов.

Кандидат в президенты Украины, шоумен и актёр Владимир Зеленский в случае победы на выборах лидера страны за три-четыре месяца намерен провести "аудит государства" и применить "секретный план" при работе с парламентом. Об этом сообщает издание "Лига" со ссылкой на интервью с представителями команды шоумена — идеологом предвыборной кампании Русланом Стефанчуком и экспертом штаба по экономическим вопросам Даниилом Гетманцевым.

В материале говорится, что для проведения аудита государства при президенте будет создан орган из экспертов, в том числе международных. Что касается "секретного плана", то тут речь идёт о том, что Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами, а оно нужно в связи с тем, что большинство решений невозможно без Верховной рады. Отмечается, что, если не получится сдружиться с парламентариями, есть "другие варианты, которые многих удивят".

В планах у кандидата также обратиться к парламенту с просьбой принять пакет документов о "народовластии", который находится в процессе подготовки.

— Идея — урегулировать общенациональные и местные референдумы, узаконить народные петиции, процедуру отзыва нардепов и процедуру импичмента президента, — отмечают представители кандидата.

Помимо этого, в случае победы Зеленский хочет реформировать администрацию президента, чтобы обновить её и убрать "так называемых кураторов".

Напомним, по данным ЦИК, Зеленский в первом туре выборов набрал 30,24% голосов, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%. Второй тур назначен на 21 апреля.