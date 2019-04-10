Россия не направит наблюдателей на второй тур украинских выборов

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что власти соседней страны уже дважды отказывали россиянам в аккредитации.

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия не собирается направлять своих наблюдателей на второй тур президентских выборов на Украине. Причиной стала возможная опасность для россиян в стране.

— Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения. А направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, — по крайней мере, безответственно. И потом в нынешних условиях это небезопасно, — цитирует Карасина РИА "Новости".

Ранее на Украине законодательно запретили россиянам быть наблюдателями.

Второй тур президентских выборов на Украине должен состояться 21 апреля. Лидеры первого тура — артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко — примут участие в дебатах 19 апреля.