Эксперты рассказали, какие проблемы ждут спортсменов – любителей насвая и снюса

Некурительные табачные изделия не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Насвай и снюс пользуются популярностью у российских спортсменов. Некурительные табачные изделия помогают расслабиться, и при этом они не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Снюс запрещён в России, но его нелегально привозят в страну. А вот насвай можно приобрести.

Насвай состоит из табака и гашёной щёлочи. Кроме того, в состав могут входить растительное масло и много других компонентов. Спортсмены принимают насвай в виде шариков, которые они закладывают под губу или щёку. Через несколько минут смесь начинает действовать.

Снюс — это измельчённый увлажнённый табак. Его помещают между верхней губой и десной на длительное время. Смесь начинает своё действие в течение 5–40 минут.

— Очень часто к табаку в насвае кое-что добавляют, иногда это кое-что — маковые соломки (ладно бы ещё птичий помёт), иногда добавляют немного марихуаны и гашиша. Это крайне рискованная субстанция, — передаёт "360" слова бывшего главы антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николая Дурманова.

Также эксперт заметил, что табачная смесь, как и наркотик, губительна для здоровья и влияет на спортивные результаты.

— Насвай производится кустарным способом, поэтому гарантированно говорить о том, что содержится в его составе, невозможно, — рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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