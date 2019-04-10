В Кремле спокойно отнеслись к предвыборным плакатам Порошенко с Путиным

Читайте также

В Кремле спокойно отнеслись к предвыборным плакатам Порошенко с Путиным

2465

Фото: © Twitter/Армен Гаспарян

Кремль спокойно отнёсся к использованию президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы выбираем Путина, ну а украинцы — посмотрим, — сказал Песков.

Напомним, что в штабе президента Незалежной ранее подтвердили, что плакаты являются официальной рекламной продукцией, и добавили, что изображение президента России Владимира Путина было помещено на рекламных плакатах действующего украинского лидера Петра Порошенко, чтобы продемонстрировать способность последнего "смело смотреть в глаза" главе Кремля.

Стоит добавить, что подобные плакаты ранее "засветились" и во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём", где президент Украины заявил о готовности участвовать в выборах главы Незалежной.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×