В Кремле спокойно отнеслись к предвыборным плакатам Порошенко с Путиным

Кремль спокойно отнёсся к использованию президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы выбираем Путина, ну а украинцы — посмотрим, — сказал Песков.

Напомним, что в штабе президента Незалежной ранее подтвердили, что плакаты являются официальной рекламной продукцией, и добавили, что изображение президента России Владимира Путина было помещено на рекламных плакатах действующего украинского лидера Петра Порошенко, чтобы продемонстрировать способность последнего "смело смотреть в глаза" главе Кремля.

Стоит добавить, что подобные плакаты ранее "засветились" и во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём", где президент Украины заявил о готовности участвовать в выборах главы Незалежной.