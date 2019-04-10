В штабе Зеленского заявили о его готовности к прямым переговорам с Россией

Кроме того, кандидат планирует привлечь Лондон и Вашингтон к "нормандскому формату" решения проблемы Донбасса.

В случае победы во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский готов начать прямые переговоры с Россией. Об этом заявили представители избирательного штаба кандидата-шоумена в интервью изданию LIGA.net.

Идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев перечислили его десять первостепенных решений на посту главы государства. В частности, Зеленский планирует привлечь Лондон и Вашингтон к "нормандскому формату" решения проблемы Донбасса. Также отмечается, что он готов к прямым переговорам с Москвой "при участии международных партнёров".

— Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу администрации президента Виктора Медведчука как посредника между Украиной и Россией, — сообщили представители штаба.

Стефанчук и Гетманцев добавили, что с руководством ЛНР и ДНР переговоров Киев при Зеленском вести не планирует.

Второй тур президентских выборов на Украине должен состояться 21 апреля. Лидеры первого тура — артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко — примут участие в дебатах 19 апреля.