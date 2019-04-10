Песков не стал отвечать на вопрос, проводил ли Путин встречу с Медведчуком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, была ли в последнее время встреча лидера РФ Владимира Путина и украинского политика Виктора Медведчука.

— Я это оставлю без комментариев, — заявил Песков.

Представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, был ли согласован план мирного урегулирования в Донбассе во время визита Медведчука в Москву.

Напомним, в конце марта в Москве прошла встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. После этого украинским политикам пригрозили уголовным делом по статье о госизмене.