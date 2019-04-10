В Якутске школьница случайно отравила одноклассников "антидепрессантами"

Девятиклассники приняли сильнодействующий препарат 8 апреля, а 9-го были госпитализированы.

Шестеро учеников школы № 7 Якутска отравились сильнодействующими лекарствами, которыми их угостила одноклассница. Девочка думала, что это успокоительные. Об этом сообщил замглавы по воспитательной работе управления образования городской мэрии Егор Охлопков.

Девятиклассники приняли лекарство 8 апреля, а 9-го были госпитализированы с симптомами отравления. Сейчас жизни школьников ничего не угрожает, их уже выписали из больницы.

— В настоящее время у них идут предварительные экзамены. Может быть, поэтому девочка принесла лекарства в школу и отдала их одноклассникам в качестве антидепрессанта, — рассказал Охлопков РИА "Новости".

После инцидента в школе провели совещание с участием руководства образовательного учреждения, родителей отравившихся детей и других. В обстоятельствах случившегося разбираются и следователи. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Ранее Лайф рассказывал о других отравившихся детях, которые съели таблетки, обнаруженные в заброшенном госпитале в Тверской области, и отравились.