В Москве стартовал всероссийский открытый урок при участии Медведева

Трансляция ведётся на всю страну, а тема урока заявлена так: "Профессия — руководитель".

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в открытом уроке для школьников "Профессия — руководитель", организованном Министерством просвещения и порталом "Проектория". Занятие проходит на площадке Московского международного салона образования на ВДНХ, а за прямой трансляцией следят школьники со всей страны: из Ижевска, Обнинска, Тюмени и Санкт-Петербурга.

Помимо российского премьера в ходе открытого урока ответят главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, гендиректор компании "Яндекс" в России Елена Бунина и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Спикеры объяснят школьникам, чем отличается руководитель от любых других профессионалов, можно ли научиться руководить или с этим талантом нужно родиться, а также расскажут, в чём разница между руководством регионом и управлением известным брендом или компанией.

Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория" проводится по распоряжению президента России ещё с 2013 года. Он объединяет экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.