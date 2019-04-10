Кириенко поддержал идею сократить дистанцию между властью и жителями

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Кириенко поддержал идею сократить дистанцию между властью и жителями

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Сергей Кириенко. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко считает важным сокращение дистанции между жителями и властью. Он добавил, что это один из запросов современного общества.

Важнейшая вещь на сегодняшний день — это как раз способность разговаривать с людьми, потому что важнейший запрос у людей к власти — это сокращение дистанции, — заявил Кириенко во время выступления на конференции в Высшей школе экономики.

Он добавил, что большая дистанция между властью и обществом — одна из ключевых проблем нашей страны. Кириенко также подчеркнул необходимость повышения роли регионов и муниципалитетов. Что касается сокращения этой дистанции, то она возможна при внедрении цифровых технологий и развитии Интернета, считает он.

Первый замглавы Администрации Президента РФ также считает важным, чтобы уровень управления был максимально близок к людям. Кроме того, Кириенко назвал неплохим опыт подбора кадров на руководящие посты, который был в Советском Союзе.

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