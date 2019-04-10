Двое поляков угодили во французскую тюрьму за перевозку нелегала в гробу

Мужчина лежал, вытянувшись, как усопший, со скрещёнными на груди руками, а крышка была заколочена.

Суд во Франции приговорил к 14 месяцам тюрьмы двух поляков, которые пытались перевезти по тоннелю под Ла-Маншем нелегального мигранта из Ирака. Об этом сообщает телеканал France 24.

Контрабандистов задержали в начале апреля во французском Кале у въезда в тоннель, соединяющий континентальную часть Европы и Великобританию. Именно Соединённое Королевство являлось пунктом назначения. Фургон, заполненный еловыми гробами, направлялся в ритуальное агентство в Лондоне. При этом в бумагах перевозчики не указали, что в одном из них сюрприз — живой человек.

Мужчина лежал, вытянувшись, как усопший, со скрещёнными на груди руками. При этом, по словам полицейских, в случае чего он не смог бы выбраться из елового ящика самостоятельно — гроб был заколочен.

Мигранты периодически предпринимают отчаянные попытки добраться до Европы различными средствами передвижения. Иногда они заканчиваются намного более трагично. Так, в конце января при крушении судна с мигрантами из Африки без вести пропало более 130 человек.