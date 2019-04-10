Жалобу на арест Кокорина и Мамаева рассмотрят 17 апреля

Рассмотрение жалобы на законность продления ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет проведено Мосгорсудом 17 апреля. Об этом сообщила адвокат Татьяна Стукалова.
— Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября, — приводит её слова ТАСС.
Напомним, накануне начались слушания дела. Знаменитые футболисты признали свою вину лишь частично. Начали выясняться дополнительные подробности о произошедшем. Так, названа причина конфликта с водителем "мерседеса".
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