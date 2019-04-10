В Москве прооперировали дочь Валерии

Артистка чувствует себя хорошо и хочет быстрее вернутся домой, чтобы продолжить работу над новыми релизами.

Врачи госпитализировали и прооперировали дочь певицы Валерии Анну Шульгину. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

В "сторис" певица сообщила, что её утро началось со скорой, наркоза и операции, опубликовав фотографию с капельницей.

Причина госпитализации не сообщается. Позднее артистка написала, что чувствует себя хорошо и хочет быстрее вернутся домой, чтобы продолжить работу над новыми релизами.

Анна Шульгина — старшая дочь Валерии и продюсера Александра Шульгина — родилась в 1993 году.