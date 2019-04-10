Медведев призвал руководителей при поиске решений выбирать "меньшее из зол"

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Медведев призвал руководителей при поиске решений выбирать "меньшее из зол"

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Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время всероссийского открытого урока "Профессия — руководитель" дал совет руководителям при поиске решений выбирать то, которое принесёт наименьший вред.

Нужно выбрать то решение, которое принесёт наименьший вред, из всех плохих решений, — заявил глава кабмина, отвечая на вопрос школьников из Санкт-Петербурга.

Как уже сообщал Лайф, Дмитрий Медведев принимает участие в открытом уроке для школьников "Профессия — руководитель", организованном Министерством просвещения и порталом "Проектория". Занятие проходит на площадке Московского международного салона образования на ВДНХ.

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