Владимир Кличко выразил готовность вернуться на ринг за $100 млн

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Владимир Кличко выразил готовность вернуться на ринг за $100 млн

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Владимир Кличко. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Последний бой украинец провёл 29 апреля 2017 года с Энтони Джошуа. Тогда Кличко проиграл техническим нокаутом.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко может вернуться на ринг, если ему заплатят 100 миллионов долларов. Об этом сообщил его брат Виталий Кличко.

По его словам, Владимира не заинтересовали предложения в 40, а затем и в 80 миллионов.

Он сказал, что это предложение не заставило его изменить решение и он задумается, если предложат 100 миллионов долларов, — рассказал Кличко-младший немецкому порталу Abendzeitung.

Свой последний бой Владимир Кличко провёл 29 апреля 2017 года с Энтони Джошуа. Тогда украинец проиграл техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

Ранее Лайф сообщал, что Владимира Кличко рассмешила "кустарная сдача" анализов Зеленским и Порошенко.

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