Медведев признался, что получил двойку за четверть в 10-м классе

Плохую оценку премьер исправил, заканчивая школу, и, по его словам, "не то что двоек, троек уже не осталось".

Глава правительства Дмитрий Медведев в 10-м классе школы получил двойку за четверть по одному из предметов. Об этом премьер-министр России заявил во время открытого урока для школьников "Профессия — руководитель", организованном Министерством просвещения и порталом "Проектория".

— Но самое главное — собрать волю в кулак и правильным образом завершить учёбу, — заявил премьер. — Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что двоек, у меня и троек уже не осталось: я всё зачистил.

По его словам, двойки нужны для того, чтобы понять, чем она отличается от пятёрки. Глава правительства также добавил, что сначала любил ходить в школу, но в определённом возрасте это прошло.

Ранее Медведев во время открытого урока дал совет руководителям при поиске решений выбирать то, которое принесёт наименьший вред.