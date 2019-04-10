Медведев ответил, имеет ли руководитель право на ошибку

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на вопросы российских школьников в рамках открытого урока, который проходит в среду на площадке Московского международного салона образования. Так, ученица одной из школ Тюмени поинтересовалась, имеет ли, на его взгляд, руководитель право на ошибку? Или же он должен быть во всём безупречным?
— Конечно, безупречным, — ответил Медведев. — Но всякий руководитель ошибается, абсолютно всякий.
Как уже сообщал Лайф, открытый урок для школьников при участии российского премьера организован Министерством просвещения и порталом "Проектория". Тема урока заявлена так: "Профессия — руководитель".
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