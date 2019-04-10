Медведев: Женщины как руководители лучше мужчин

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Медведев: Женщины как руководители лучше мужчин

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев положительно отозвался о руководящих качествах женщин. Заявление прозвучало в рамках открытого урока, который проходит в среду на площадке Московского международного салона образования.

Все руководители-женщины, безусловно, лучше, чем руководители-мужчины, — убеждён глава Кабмина РФ.

Отвечая на вопрос о том, в каком возрасте у человека проявляются задатки руководителя, Медведев заявил, что буквально с пелёнок.

Может руководить родителями, бабушкой, дедушкой и говорить им, где им находиться, что он будет есть, что он не будет есть, — добавил премьер.

Как уже сообщал Лайф, открытый урок для школьников при участии российского премьера организован Министерством просвещения и порталом "Проектория". Тема урока заявлена так: "Профессия — руководитель".

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