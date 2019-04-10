Медведев: Начальник не должен сверкать очами, стучать кулаком и орать

По мнению главы правительства, подобное поведение "ни к чему не приводит". Гораздо более действенным он считает спокойный тон.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что руководитель не должен кричать на подчинённых — это "малоубедительно". Каким должно быть поведение начальника, он рассказал на всероссийском открытом уроке для школьников "Профессия — руководитель", организованном "Проекторией".

— Руководитель точно не должен быть никаким злодеем: сверкать очами, стучать кулаком, орать. Это, как правило, ни к чему не приводит, — подчеркнул глава кабмина.

По мнению Медведева, начальник должен разговаривать с подчинёнными спокойно. При этом он считает главным качеством любого руководителя умение взять на себя всю ответственность за принимаемые решения. В противном случае, по убеждению премьера, "лучше не руководить".

Ранее Медведев признался, что в школе во время учёбы в десятом классе получил двойку за четверть по одному из предметов.