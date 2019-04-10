Совфед одобрил законопроект о хостелах

Совфед одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах. Согласно новой редакции, документ вступит в силу с 1 октября текущего года.

Отмечается, что за этот период владельцы хостелов должны будут организовать свою работу в соответствии с новыми требованиями.

Добавим, теперь, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов. Ранее этот законопроект в новой редакции приняла Госдума.