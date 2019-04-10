Медведев признался, что никогда не отключает телефон

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы школьников в рамках Всероссийского открытого урока, пожаловался, что никогда не отключает телефон. Круглосуточно быть на связи — бремя современного руководителя, признался он.

— Я бы и рад выключить, но не могу: телефон правительственной связи не отключается, — посетовал премьер. — Более того, он преследует: куда бы я ни передвигался, есть специальная группа людей. И этот телефон всегда на моём столе.

Напоследок он пошутил, что его "очень легко найти": мол, звоните.

Как уже сообщал Лайф, Всероссийский открытый урок для школьников при участии российского премьера организован Министерством просвещения и порталом "Проектория". Тема урока заявлена так: "Профессия — руководитель".