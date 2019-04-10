СКР попросил суд перевести Калви под домашний арест

СКР попросил суд отпустить основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
— Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля, — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Басманный суд Москвы 21 февраля предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". В итоге его отправили в СИЗО.
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