Пушков прокомментировал заявление Помпео по Крыму и Голанам

Ранее госсекретарь США заявил, что Израиль получил Голанские высоты, чтобы продолжать защищать себя от Сирии, а Россия "отняла Крым".

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что госсекретарь Майк Помпео позволил себе очередное некорректное сравнение в случае с Голанскими высотами и Крымом.

— Крым был более 200 лет в составе нашей страны — Голаны никогда не были частью Израиля. В Крыму был референдум, на Голанах — нет. Их захватили в ходе войны, Крым вернулся в Россию мирно, — напомнил сенатор в "Твиттере".

Пушков добавил, что подобные заявления связаны с тем, что Израиль — союзник США.

Ранее Майк Помпео заявил, что Израиль был вынужден захватить Голанские высоты, чтобы защитить себя от Сирии, а "Россия, напротив, ни от кого не оборонялась" и "отняла Крым".