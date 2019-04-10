Пушков прокомментировал заявление Помпео по Крыму и Голанам

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Пушков прокомментировал заявление Помпео по Крыму и Голанам

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Алексей Пушков. Фото: © Совфед

Ранее госсекретарь США заявил, что Израиль получил Голанские высоты, чтобы продолжать защищать себя от Сирии, а Россия "отняла Крым".

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что госсекретарь Майк Помпео позволил себе очередное некорректное сравнение в случае с Голанскими высотами и Крымом.

Крым был более 200 лет в составе нашей страны — Голаны никогда не были частью Израиля. В Крыму был референдум, на Голанах — нет. Их захватили в ходе войны, Крым вернулся в Россию мирно, — напомнил сенатор в "Твиттере".

Пушков добавил, что подобные заявления связаны с тем, что Израиль — союзник США.

Ранее Майк Помпео заявил, что Израиль был вынужден захватить Голанские высоты, чтобы защитить себя от Сирии, а "Россия, напротив, ни от кого не оборонялась" и "отняла Крым".

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