Тяжелобольную девочку из Забайкалья привезли на лечение в Москву

Ещё будучи совсем малышкой, она заболела менингитом, а теперь прикована к постели.

Тяжелобольную трёхлетнюю девочку Ксюшу из Забайкалья привезли в Москву на лечение. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Ещё будучи совсем малышкой, она заболела менингитом и теперь прикована к постели. Ксюше нужна срочная реабилитация. За помощью родители обратились к врио губернатора региона Александру Осипову.

Лечением девочки будут заниматься лучшие столичные врачи из больницы им. З.А. Башляевой.

Напомним, что о проблеме мать ребёнка рассказала во время прямого эфира с врио главы Забайкальского края. Услышав историю семьи, Александр Осипов не смог сдержать слёз. Позднее он приехал к ним в гости, где также прослезился.