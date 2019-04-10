Даже если это назревшие преобразования во благо компании, это "всё равно касается людей, это человеческие судьбы", говорит глава кабмина.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает увольнение сотрудников тонким искусством, в котором нет места равнодушию. Своё мнение он высказал на открытом уроке для школьников "Профессия — руководитель", организованном порталом "Проектория".

— Это такое очень тонкое искусство, и ему нужно учиться, но точно нельзя относиться к этому равнодушно, — подчеркнул глава кабмина.

По его мнению, необходимость сократить штат — это непростое решение для любого руководителя. Даже если это назревшие преобразования, направленные на оптимизацию численного состава во благо улучшения работы компании, это "всё равно касается людей, это человеческие судьбы", отметил Медведев.

Премьер добавил, что уходящим сотрудникам необходимо предоставить возможность раскрыть себя на новом поприще, предложить какую-то другую деятельность.

Ранее Медведев заявил, что руководитель не должен быть никаким злодеем: "сверкать очами, стучать кулаком, орать".