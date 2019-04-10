Генпрокуратура рассказала о пяти уголовных делах против Браудера в России

Речь идёт, в частности, об убийствах, организации и руководстве ОПГ, отмывании денег.

В России в отношении основателя фонда Hermitage Capital, британского финансиста Уильяма Браудера возбуждено пять уголовных дел. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка во время выступления в Совете Федерации.

— Он является фигурантом пяти уголовных дел, подчёркиваю, об убийствах, организации и руководстве преступным сообществом, легализации похищенных из бюджета средств на сумму более пяти миллиардов рублей, — уточнил Чайка.

Он напомнил, что британский финансист уже признан российским судом виновным в мошенничестве.

Ранее МИД РФ в очередной раз направил в Интерпол запрос об объявлении главы фонда Hermitage Capital в международный розыск по делу об организации преступного сообщества.