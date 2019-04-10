В отделениях Почты России откроют магазины Fix Price

Сначала появятся "тестовые точки". Если они покажут себя хорошо, сеть будет расширена.

Магазины сети Fix Price собираются открыть в некоторых отделениях Почты России. Об этом РБК рассказал заместитель гендиректора ФГУП "Почта России" Михаил Волков.

— В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать непродовольственную розницу, — сказал Волков.

Авторы идеи уверены, что Fix Price на почте поможет жителям сельских и удалённых населённых пунктов приобретать необходимые товары, не выезжая в город.

В прошлом году в некоторых отделениях Почты России открыли "уголок" сети магазинов "Магнит", где представлено от 200 до 600 видов товаров.