В отделениях Почты России откроют магазины Fix Price

Магазины сети Fix Price собираются открыть в некоторых отделениях Почты России. Об этом РБК рассказал заместитель гендиректора ФГУП "Почта России" Михаил Волков.
— В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать непродовольственную розницу, — сказал Волков.
Авторы идеи уверены, что Fix Price на почте поможет жителям сельских и удалённых населённых пунктов приобретать необходимые товары, не выезжая в город.
В прошлом году в некоторых отделениях Почты России открыли "уголок" сети магазинов "Магнит", где представлено от 200 до 600 видов товаров.
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