В отделениях Почты России откроют магазины Fix Price

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В отделениях Почты России откроют магазины Fix Price

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Фото: ©РИА Новости/Олег Смыслов

Сначала появятся "тестовые точки". Если они покажут себя хорошо, сеть будет расширена.

Магазины сети Fix Price собираются открыть в некоторых отделениях Почты России. Об этом РБК рассказал заместитель гендиректора ФГУП "Почта России" Михаил Волков.

В прошлом году мы тестировали продуктовый сегмент, в этом году совместно с компанией Fix Price мы планируем развивать непродовольственную розницу, — сказал Волков.

Авторы идеи уверены, что Fix Price на почте поможет жителям сельских и удалённых населённых пунктов приобретать необходимые товары, не выезжая в город.

В прошлом году в некоторых отделениях Почты России открыли "уголок" сети магазинов "Магнит", где представлено от 200 до 600 видов товаров.

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