Украина из-за аварии прекратила подачу воды в ЛНР

В Луганске заявили, что Украина из-за аварии прекратила подачу воды на территорию ЛНР. Это связано с ЧП на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР "Лугансквода".

— 10 апреля в 00:00 была прекращена подача воды с Петровской насосной станции (Украина), — сообщили в ГУП ЛНР "Лугансквода".

Там не исключают, что место аварии, скорее всего, находится в зоне линии разграничения. Обследование участка трубы стартует только 11–12 апреля.

Теперь в ряд населённых пунктов — Весёлую Гору, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое и Цветные Пески — вода будет подаваться по графику. В случае необходимости туда отправят грузовики с водой.