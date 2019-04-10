СФ заявил, что нарушение Киевом правил прохода кораблей может привести к войне

Сенаторы обратили также внимание, что, усилив активность в ранее спокойном Балтийском регионе, НАТО также наращивает военное присутствие в Черноморском регионе.

Нарушение Киевом процедуры прохода украинских кораблей через Керченский пролив может обернуться возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечено и НАТО. Об этом говорится в заявлении, принятом Совфедом РФ.

— Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года, — говорится в сообщении.

В заявлении также обращается внимание на то, что НАТО наращивает теперь военное присутствие и в Черноморском регионе, усилив активность в ранее спокойном Балтийском регионе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива, нарушителей задержали. Моряки признались, что произошедшее было провокацией. Несмотря на это, после инцидента Евросоюз ввёл санкции против восьмерых россиян именно из-за произошедшего в Керченском проливе.