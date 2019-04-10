Многодетная мать из Саратовской области угрожала расправой директору школы

Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вооружилась ножом и угрожала убийством.

В городе Вольске Саратовской области полиция задержала многодетную мать. Она, будучи пьяной, заперла в собственном доме директора школы, заведующую и воспитателя детсада. При этом женщина угрожала им расправой.

По версии следствия, 40-летняя горожанка позвонила классному руководителю своего ребёнка, чтобы выяснить, где он находится. Мальчик не хотел возвращаться домой один и ждал, когда старшая сестра освободится после занятий. Учитель после разговора поняла, что женщина пьяна, и сообщила об этом руководству школы.

Педагоги решили навестить нерадивую мать и предупредить о возможном изъятии её детей из-за того, что женщина не исполняет должным образом свои родительские обязанности. Подобное обвинение вызвало агрессию у женщины.

— Находясь в состоянии опьянения, женщина заперла дверь квартиры и, вооружившись ножом, стала угрожать им убийством в случае их повторной явки или попытки изъять детей. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение, — говорится в сообщении областного СУ СК РФ.

Освободить "заложников" удалось только после прибытия сотрудников полиции. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Незаконное лишение свободы двух и более лиц с применением оружия" и "Угроза убийством". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве завели дело против матери, оставившей сына одного на несколько дней.