Президент Исландии поблагодарил Путина за сердечный приём

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Президент Исландии поблагодарил Путина за сердечный приём

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Гвюдни Йоуханнессон. Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Гвюдни Йоуханнессон приехал накануне в Санкт-Петербург для участия в V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанный ему и всей делегации сердечный приём.

Спасибо за сердечный приём, который почувствовали и я, и вся делегация. Только что приехал из петербургского университета. Это ваш университет, там тоже нам оказали тёплую встречу, — сказал Йоуханнессон.

Он также отметил правильность замечания Путина о том, что российско-исландские отношения были взаимовыгодными для обеих стран. Йоуханнессон заявил о важности работы на Арктическом форуме 9 апреля совместно с главами других северных государств.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин встретился со своим исландским коллегой в Санкт-Петербурге.

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