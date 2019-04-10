Президент Исландии поблагодарил Путина за сердечный приём

Гвюдни Йоуханнессон приехал накануне в Санкт-Петербург для участия в V Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога".

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанный ему и всей делегации сердечный приём.

— Спасибо за сердечный приём, который почувствовали и я, и вся делегация. Только что приехал из петербургского университета. Это ваш университет, там тоже нам оказали тёплую встречу, — сказал Йоуханнессон.

Он также отметил правильность замечания Путина о том, что российско-исландские отношения были взаимовыгодными для обеих стран. Йоуханнессон заявил о важности работы на Арктическом форуме 9 апреля совместно с главами других северных государств.

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин встретился со своим исландским коллегой в Санкт-Петербурге.