Wikileaks предотвратила попытку выдворения Ассанжа из Посольства Эквадора

На этот раз информатору удалось избежать неприятностей, но не факт, что США вновь не предпримут попытки добиться выдачи Ассанжа.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж мог быть принудительно выдворен из Посольства Эквадора в Лондоне и экстрадирован в США ещё на прошлой неделе. Об этом сообщил в среду представитель организации Кристинн Храфнссон. Пресс-конференция транслировалась в официальном Twitter проекта WikiLeaks. По словам Храфнссона, избежать неприятностей удалось с трудом, и не факт, что США вновь не предпримут попытки добиться выдачи Ассанжа.

— Единственная причина, по которой этого не произошло, по нашему мнению, заключается в том, что мы узнали об этом, смогли опубликовать эту информацию и смогли это предотвратить, — отметил представитель WikiLeaks.

LIVE: UN investigating how Julian Assange was subject to a "Truman show" by Ecuadorian spies https://t.co/97e06jHO0c — WikiLeaks (@wikileaks) 10 апреля 2019 г.

Отметим, что ситуация для Ассанжа складывается не лучшим образом ещё и потому, что президент Эквадора Ленин Морено уже не скрывает своего раздражения по отношению к информатору и открыто обвиняет его в нарушении условий пребывания на территории дипмиссии.

Напомним, Джулиан Ассанж скрывается в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.