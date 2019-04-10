Сотрудника ФСБ Докучаева приговорили к шести годам колонии за госизмену

Оперуполномоченный Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Дмитрий Докучаев получил шесть лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Приговор огласил Московский окружной военный суд.

— Назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно". Кроме того, оно рассматривалось в особом порядке.

Докучаев был подчинённым главы одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, которого ранее приговорили к 22 годам колонии по двум эпизодам госизмены. Все подробности дела неизвестны из-за грифа "секретно", но, по данным газеты "Коммерсант", Михайлов передал ФБР "сведения об оперативно-разыскной деятельности".