Хозяином взорвавшейся в Екатеринбурге квартиры оказался подполковник СК

По одной из версий, причиной ЧП мог стать самогонный аппарат, обнаруженный в доме.

Владельцем квартиры в Екатеринбурге, где ранее сегодня прогремел взрыв, оказался подполковник, руководитель одного из следственных отделов города. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Взорвавшаяся квартира принадлежит руководителю СО СКР по Железнодорожному району Екатеринбурга, 42-летнему подполковнику Егору Медведевских, — утверждает собеседник портала.

По его словам, в квартире помимо силовика и его жены проживают двое его несовершеннолетних детей. В момент взрыва дома были только супруги. Оба получили ожог свыше 50% поверхности тела и были доставлены в ожоговое отделение ГКБ № 40 в тяжёлом состоянии.

Ранее Лайф писал о двух возможных причинах ЧП. Первая — взрыв произошёл из-за самогонного аппарата, вторая, о которой ранее сообщали в МЧС, — из-за ремонта натяжных потолков.