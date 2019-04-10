Врач в Тюмени отправила ребёнка "учиться разговаривать" и отказала в приёме

Сложность в обслуживании проявлялась в том, что малыш "мало говорит, кое-что на своём тарабарском".

Жительница Тюмени пожаловалась на врача городской больницы № 3. По словам женщины, её трёхлетнему сыну медики отказали в обследовании из-за недостаточно развитой у него речи. Об этом сообщается в паблике "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте".

Вместе с сыном она пришла на приём к офтальмологу, так как её ребёнок начал смотреть телевизор близко к экрану. Малыш "мало говорит, кое-что на своём тарабарском" — женщина предложила "услуги переводчика" с "детского языка", но медик отказалась.

— Идите и учитесь разговаривать, ребёнок в три года должен. Придёте через два месяца, — приводит слова офтальмолога жительница Тюмени.

В комментариях ей ответила представительница пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области и предоставила контакты главврача, а также отдела детства депздрава области.

Ранее сообщалось, что в Дагестане от работы отстранили врача скорой, отказавшегося помочь ребёнку.