Россия ввела запрет на поставки яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию. Правда, это временное ограничение, которое начнёт действовать с 12 апреля. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Ограничение связано с тем, что из Белоруссии продолжают поступать фрукты с "неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами".

Действие запрета продлится до урегулирования сложившейся ситуации.

Меж тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что под запрет могут попасть клубника, шампиньоны и пекинская капуста.