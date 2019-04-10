Россия ввела запрет на поставки яблок и груш из Белоруссии

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Россия ввела запрет на поставки яблок и груш из Белоруссии

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Фото: © Flickr/Neil Tackaberry

Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию. Правда, это временное ограничение, которое начнёт действовать с 12 апреля. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

Ограничение связано с тем, что из Белоруссии продолжают поступать фрукты с "неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами".

Действие запрета продлится до урегулирования сложившейся ситуации.

Меж тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что под запрет могут попасть клубника, шампиньоны и пекинская капуста.

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