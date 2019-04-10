Водители не поделили дорогу и устроили разборки со стрельбой — видео

Перед тем как пустить в ход оружие, мужчина попытался спустить колесо на машине оппонента.

В Приморском районе Санкт-Петербурга водители не поделили дорогу и устроили разборки с применением газового баллончика и огнестрельного оружия. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.

Супруги припарковались на улице Торжковской около бизнес-центра "Паритет" позади стоявшего там грузовика. Мужчина отлучился по делам, оставив жену в автомобиле. Водитель подъехавшей затем машины возмутился и стал сигналить, требуя переставить мешавший "мерседес", а затем и вовсе перешёл к активным действиям — хозяин BMW Х5 уже спускал колесо ненавистного авто, когда вышел хозяин "мерседеса". Его позвала на подмогу жена.

Мужчина взял из салона газовый баллончик и прыснул оппоненту в лицо. Однако обезвредить водителя BMW не удалось. Нападение его разозлило ещё больше, и он взял из бардачка пистолет и открыл стрельбу. К счастью, обошлось без жертв: супруги к этому моменту уже успели завести мотор и уехать.