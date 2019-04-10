YouTube будет снимать интерактивные шоу в духе нового "Чёрного зеркала"

В настоящий момент видеохостинг ищет возможность для конкуренции с платформой Netflix.

Сервис "Ютуб" решил заняться новым направлением. На этот раз компания планирует создавать интерактивные шоу, в которых зритель сможет сделать выбор в ходе сюжета. Об этом сообщает The Verge.

До этого фирма отказалась от создания оригинальных шоу, закрыв соответствующее подразделение. Помимо интерактивных проектов "Ютуб" будет концентрировать своё внимание на прямых трансляциях.

Ранее "Ютуб" уже тестировал интерактивную рекламу. По всей видимости, теперь начнётся активное внедрение соответствующих проектов в рамках сервиса.