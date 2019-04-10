В Минкульте опровергли выдачу прокатного удостоверения фильму Лунгина

В Минкульте заявили, что фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина не получал прокатного удостоверения. Как отметил замминистра Павел Степанов, сроки выхода ленты на экранах кино ещё не известны.

— Как только закончим консультации с общественностью и с продюсерами, выйдем на понимание, когда фильм выйдет в прокат, — заявил Степанов ТАСС. — Прокатное удостоверение не подписано, это я могу подтвердить.

Он добавил, что вариант проката фильма с 9 мая возможен, но он должен обсуждаться.

Ранее в Совфеде предложили запретить показ фильма Лунгина о войне в Афганистане. Бывший сотрудник Службы внешней разведки РФ, а ныне российский политический деятель Игорь Морозов раскритиковал киноленту и отметил, что она не может выйти в назначенную дату, 9 мая, из-за того, что искажает исторические события. Меж тем 8 апреля именно в Минкульте говорили, что фильм получил прокатное удостоверение.