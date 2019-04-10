Россиянин из-за новорождённого сына отказался от пересадки головы

Мужчина признался, что долгие годы мечтал об операции, но теперь пойти на риск он не готов.

Российский программист Валерий Спиридонов, который ранее согласился на операцию по пересадке головы, отказался от хирургического вмешательства из-за жены и новорождённого сына. Об этом он заявил в эфире программы Good Morning Britain.

Спиридонов признался, что долгие годы мечтал об операции, но теперь рисковать не хочет из-за семьи.

— Я счастлив, что являюсь мужем и отцом, поэтому не могу оставить свою семью, — сказал россиянин.

Он добавил, что в 2015 году он познакомился с Анастасией. Сначала у них сложились исключительно рабочие отношения. Позднее она узнала про операцию, которую Спиридонову предложили врачи, и начала его отговаривать: беседы были дружеские, но потом у них завязались романтические отношения.

Больше года назад они поженились и задумались о ребёнке. Супруги прошли ряд тестов, и выяснилось, что болезнь Верднига — Гоффмана, которой страдает Валерий, не передаётся по наследству. В итоге у них родился здоровый малыш.

Как сообщалось ранее, операцию должен был выполнить итальянский хирург Серджо Канаверо. Проводя опыты на обезьянах, он убедился, что она может быть успешной. Пройти операция должна была в Германии.