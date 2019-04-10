Россиянин из-за новорождённого сына отказался от пересадки головы

Российский программист Валерий Спиридонов, который ранее согласился на операцию по пересадке головы, отказался от хирургического вмешательства из-за жены и новорождённого сына. Об этом он заявил в эфире программы Good Morning Britain.
Спиридонов признался, что долгие годы мечтал об операции, но теперь рисковать не хочет из-за семьи.
— Я счастлив, что являюсь мужем и отцом, поэтому не могу оставить свою семью, — сказал россиянин.
Он добавил, что в 2015 году он познакомился с Анастасией. Сначала у них сложились исключительно рабочие отношения. Позднее она узнала про операцию, которую Спиридонову предложили врачи, и начала его отговаривать: беседы были дружеские, но потом у них завязались романтические отношения.
Больше года назад они поженились и задумались о ребёнке. Супруги прошли ряд тестов, и выяснилось, что болезнь Верднига — Гоффмана, которой страдает Валерий, не передаётся по наследству. В итоге у них родился здоровый малыш.
Как сообщалось ранее, операцию должен был выполнить итальянский хирург Серджо Канаверо. Проводя опыты на обезьянах, он убедился, что она может быть успешной. Пройти операция должна была в Германии.
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