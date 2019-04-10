У воронежского лихача, который намеренно сбил курсанта, оказалось 46 штрафов

Инцидент произошёл первого апреля. 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего молодого человека.

Полиция выяснила, что водитель Mercedes, который намеренно наехал на курсанта МЧС в Воронеже, 46 раз нарушал скоростной режим.

— Сотрудниками полиции водитель автомобиля Mercedes проверен по базам данных. Всего им допущено 46 нарушений правил дорожного движения, все они — нарушения скоростного режима. Информации о том, что данное транспортное средство попадало в ДТП, нет, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошёл 1 апреля на улице Краснознамённой в Ленинском районе Воронежа. 45-летний водитель Mercedes, похоже, намеренно наехал на 21-летнего парня.

Сейчас подозреваемый в покушении задержан. На допросе он воспользовался правом не свидетельствовать против себя.