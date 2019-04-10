Молния ударила в пассажирский лайнер при посадке в Шереметьево

Инцидент произошёл на высоте около трёх тысяч метров. Состояние борта оценят наземные службы.

ЧП произошло с трансатлантическим лайнером A-330, который направлялся в Шереметьево из Нью-Йорка. При посадке в самолёт ударила молния, передаёт "Интерфакс". Командир экипажа тут же связался с диспетчерами и доложил о произошедшем.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на высоте около трёх тысяч метров. И тем не менее лайнер удалось благополучно посадить. Обошлось и без пострадавших.

После посадки наземные службы обнаружили на корпусе самолёта следы поражения атмосферным электричеством. Поэтому, прежде чем лайнер вновь будет допущен к полётам, его техническое состояние внимательно изучат специалисты.

Ранее Лайф писал, что в российский самолёт по пути из Рима в Москву попала молния, из-за чего воздушное судно было временно отстранено от полётов. Аналогичный случай произошёл и с бортом "Победы" при заходе на посадку в Сочи.