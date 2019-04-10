Порошенко решил ещё раз сдать анализы на наркотики по призыву Кличко

Ожидается, что действующий президент сегодня для этого вновь прибудет на стадион "Олимпийский".

Президент Украины Пётр Порошенко планирует сегодня, 10 апреля, сдать анализы представителям Добровольной антидопинговой ассоциации VADA (Voluntary Anti-Doping Association) в Киеве. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Там отметили, что украинский лидер прибудет на НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы, ориентировочно после 15:00.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины — Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко — пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Такое предложение он сделал в связи с тем, что, по словам спортсмена, политики занимались "кустарными методами сдачи анализов" 5 апреля.

По данным украинских СМИ, киевская лаборатория VADA имеет сертификат соответствия требованиям WADA.