Песков подтвердил факт встречи Путина и Медведчука

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого ранее журналисты спрашивали о встрече лидера РФ Владимира Путина и украинского политика Виктора Медведчука, подтвердил факт беседы.

— У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно, он приезжал, — заявил Песков.

Он добавил, что обсуждался вопрос освобождения украинских моряков, которые находятся под арестом за незаконное пересечение границы в Керченском проливе.

Ранее представитель Кремля оставил без ответа вопрос журналистов о встрече Путина и Медведчука.