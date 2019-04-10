Песков подтвердил факт встречи Путина и Медведчука

Читайте также

Песков подтвердил факт встречи Путина и Медведчука

238

Дмитрий Песков. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого ранее журналисты спрашивали о встрече лидера РФ Владимира Путина и украинского политика Виктора Медведчука, подтвердил факт беседы.

У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно, он приезжал, — заявил Песков.

Он добавил, что обсуждался вопрос освобождения украинских моряков, которые находятся под арестом за незаконное пересечение границы в Керченском проливе.

Ранее представитель Кремля оставил без ответа вопрос журналистов о встрече Путина и Медведчука.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×