Жена Болдуина рассказала о выкидыше во время беременности пятым ребёнком

Супруга актёра Алека Болдуина Хилария рассказала, что во время последней беременности у неё случился выкидыш. На трагедию в семье актёра обратило внимание издание "Дни.ру".
35-летняя Хилария, инструктор по йоге, уже родила от актёра дочь Кармен, сыновей Рафаэля, Леонардо и Ромео. Последний родился менее года назад.
— Сегодня во время исследования плода оказалось, что у него нет сердцебиения, так что всё кончено, — приводит издание сообщение Хиларии со страницы в "Инстаграме".
Супруга Болдуина попросила фанатов держаться вместе в сложных жизненных ситуациях.
Ранее чета Болдуинов попала в подборку Лайфа о звёздах, которые имеют большие семьи.
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