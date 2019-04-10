Жена Болдуина рассказала о выкидыше во время беременности пятым ребёнком

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Жена Болдуина рассказала о выкидыше во время беременности пятым ребёнком

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Фото: © instagram.com/hilariabaldwin

Перед этим врачи обнаружили у плода неровный сердечный ритм. Ребёнок развивался медленно.

Супруга актёра Алека Болдуина Хилария рассказала, что во время последней беременности у неё случился выкидыш. На трагедию в семье актёра обратило внимание издание "Дни.ру".

35-летняя Хилария, инструктор по йоге, уже родила от актёра дочь Кармен, сыновей Рафаэля, Леонардо и Ромео. Последний родился менее года назад.

Сегодня во время исследования плода оказалось, что у него нет сердцебиения, так что всё кончено, — приводит издание сообщение Хиларии со страницы в "Инстаграме".

Супруга Болдуина попросила фанатов держаться вместе в сложных жизненных ситуациях.

Ранее чета Болдуинов попала в подборку Лайфа о звёздах, которые имеют большие семьи.

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