Россиянам расскажут, как настроить цифровое ТВ на даче

Подробные инструкции будут разосланы по электронной почте, а также размещены на билбордах по всей стране и опубликованы в СМИ.

Жителям российских регионов подробно расскажут, как настроить цифровое телевидение на даче, с москвичами данная работа уже проведена. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в ходе пресс-конференции, посвящённой второй волне перехода на цифровое вещание.

— Отдельная работа, которую мы уже начали, в том числе очень активно при участии представителей Москвы и Московской области... Буквально вчера Правительство Москвы сделало электронную рассылку всем москвичам с подробными инструкциями, как наладить цифровое телевидение у себя на даче, — рассказал чиновник.

Он уточнил, что 1,6 миллиона жителей столицы регулярно выезжают на свои дачи, поэтому данная работа действительно важна. По словам Волина, также планируется установить билборды с инструкцией и опубликовать её в СМИ.

Напомним, 15 апреля аналоговое вещание будет отключено в 20 регионах: в Москве, Подмосковье, Ивановской, Амурской, Кемеровской, Костромской, Кировской, Курганской, Липецкой, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Калмыкии, в Ставрополе, Чувашии, Удмуртии, ЯНАО, 3 июня — в остальных субъектах РФ.