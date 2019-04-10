Экономист: "Зарплата мечты" у россиян далека от реальности на 23 тысячи рублей

Чтобы эти показатели сравнялись, нужны кардинальные изменения, полагает эксперт. Это модернизация и экономики, и рабочих мест, и переход на высокопроизводительный труд.

Доцент кафедры развития человеческого капитала РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец прокомментировала исследование, в рамках которого россияне назвали размер достойной зарплаты. Оказалось, что в среднем по стране эта сумма составляет 66 тысяч рублей. Причём, по словам эксперта, чем выше уровень жизни в конкретном регионе, тем и выше размер притязаний по уровню желаемого дохода.

— Конечно, лидируют регионы с самой высокой средней заработной платой. Регионы, в которых уровень дохода ниже среднего по России и уровень желанного дохода ниже. Люди мечтают как-то ближе к реальности, в которой живут, — приводит слова Ивановой-Швец РИА "Новости".

При этом она обратила внимание на факторы, которые отделяют "зарплату мечты" от реальности. Чтобы эти показатели сравнялись, нужны кардинальные изменения — это модернизация и экономики, и рабочих мест, и переход на высокопроизводительный труд.

— Разница между реальностью и мечтой — около 23 тысяч. Это вроде и немного, но достичь этого желанного уровня в ближайшие три-пять лет маловероятно, если речь идёт о реальных доходах, — заключила экономист.

Ранее россияне назвали доход, необходимый им для достойной жизни. В среднем по стране эта сумма составляет 66 тысяч рублей. Однако в Москве и Санкт-Петербурге запросы выше, а вот в Барнауле и Чите — ниже.